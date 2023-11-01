sonyazhytkova .1 ноября, 2023 4

Рубі Баркер, яка стала відомою завдяки ролі в популярному серіалі "Бріджертони", нещодавно висловила своє розчарування в адресу Netflix, у зв'язку з наданням недостатньої підтримки під час її боротьби зі значними проблемами з психічним здоров'ям.

Вражаючий виступ Рубі Баркер у ролі Марини в першому сезоні "Бріджертонів" завоював величезну кількість позитивних відгуків від критиків, але, як повідомила актриса, цей успіх був супроводжений численними викликами.

Після фінальних зйомок, зірка опинилася в лікарні, де боролося зі значними психічними розладами і вона була дуже здивована відсутністю будь-якої підтримки від продюсерів серіалу.

"Коли я опинилася в лікарні через тиждень після закінчення зйомок першого сезону "Бріджертонів", це було дуже приховано і зберігалося в секреті", - висловила своє розчарування Рубі Баркер.

Акторка відчувала серйозний тиск під час просування серіалу, і її піднесення до зіркового статусу ускладнило ситуацію. Вона відзначила відсутність належної підтримки, намагаючись керувати своєю новою славою. По іронії долі, коли її персонаж Марина зазнавав відчуження на екрані, актриса сама відчувала себе все більше ізольованою в реальному житті.

"Бріджертони" - це інтигуючий серіал, що розгортається у Лондоні епохи Редженсі та розкриває унікальний світ кохання, інтриг та вищого суспільства. Роль Марини у серіалі важлива, адже ця молода жінка стикається зі складними викликами суспільства, намагаючись зберегти свою таємницю вагітності поза шлюбом.

Джерело: Мovieweb