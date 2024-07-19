sonyazhytkova .19 июля, 2024 15

Також, до акторки відомої з франшизи "Щасливий день смерті", приєднається Мікаела Гувер.

Це буде дебютний повнометражний фільм сценариста та режисера Іена Кімбла.

Стрічка "Dead Giveaway", заснована на короткометражці Кімбла 2015 року, розповідає про Джил, яка прокидається з похміллям і знаходить у своєму ліжку мертвого незнайомця. Її день перетворюється на хаос: у шафі знаходиться зв'язаний чоловік, сусідка по кімнаті без свідомості, а її подруга тримає ніж біля горла. Мета? Встигнути на сніданок до третьої години.

Іен Кімбл прокоментував: "Кожен день я з радістю йду на знімальний майданчик, знаючи, що працюю з Рубі, Мікаелою та цією неймовірною командою. Буде чудово поділитися цією шаленою історією та їхнім талантом зі світом".

Джерело: Deadline