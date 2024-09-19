sonyazhytkova .19 сентября, 2024 3

Apple Original Films презентувала трейлер драми "Blitz", режисером якої є лауреат премії Оскар Стівен Макквін ("12 років рабства"). У новій стрічці зірка Сірша Ронан грає поруч з новачком Елліотом Хеффернаном.

"Blitz" слідкує за пригодами дев'ятирічного Джорджа (Елліотт Хеффернан) у Лондоні часів Другої світової війни. Його мати Ріта (Сірша Ронан) відправляє його в безпечні райони англійської сільської місцевості. Проте Джордж, не бажаючи залишати матір і дідуся Джеральда (Пол Веллер) в Східному Лондоні, вирушає в небезпечну подорож через численні небезпеки, поки його мати безуспішно намагається знайти зниклого сина.

"Трейлер "Blitz" створює напружену атмосферу завдяки музиці Ганса Ціммера, яка має всі шанси на Оскар. У відео Джордж долає темні тунелі і затоплений лондонський метрополітен, а руйнування міста супроводжуються сиренами, палаючими літаками і чергами автоматних пострілів, що освітлюють нічне небо.

Фільм, створений Стівеном Макквіном, відомим за такими роботами, як "Вдови", "Сором" та "Голод", має всі шанси стати одним з головних претендентів на нагороди цього року. У стрічці зіграли Харріс Дікінсон, Бенжамін Клементін, Кеті Берк, Пол Веллер, Стівен Грем, Лі Гілл, Міка Рікеттс, CJ Бекфорд, Алекс Дженнінгс, Джошуа Макґвайр, Хейлі Скуайрес, Ерін Келліман та Саллі Мессам.

"Blitz" вийде в обрані кінотеатри 1 листопада і буде доступний на платформі Apple TV+ з 22 листопада після прем'єри на фестивалі BFI London Film Festival. Не пропустіть цю потужну драму, яка обіцяє захопити серця як глядачів, так і критиків.

Джерело: Deadline