Disney, как и другие компании, терпит во время пандемии колоссальные убытки. И это еще далеко не конец финансовым потерям, которые будут еще больше и могут нанести сокрушительный удар и даже обанкротить студию.
Поэтому, как сообщает Deadline, диснеевское руководство решило значительно урезать собственные зарплаты. С 5 апреля заработная плата всего руководящего состава компании будет урезана вполовину. В частности, это касается нового генерального директора Боба Чапека, сменившего на посту Боба Айгера.
Тем временем сам Айгер, ушедший с поста диснеевского главы в феврале, отказался от последних выплат, выпавших на период карантина, полностью. Отметим, что именно при Айгере киностудия Disney достигла рекордной годовой прибыли, составившей в