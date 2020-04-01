Анастасия Лях .1 апреля, 2020 9

Disney, как и другие компании, терпит во время пандемии колоссальные убытки. И это еще далеко не конец финансовым потерям, которые будут еще больше и могут нанести сокрушительный удар и даже обанкротить студию.

Поэтому, как сообщает Deadline, диснеевское руководство решило значительно урезать собственные зарплаты. С 5 апреля заработная плата всего руководящего состава компании будет урезана вполовину. В частности, это касается нового генерального директора Боба Чапека, сменившего на посту Боба Айгера.