Анастасия Лях .7 января, 2022 0

Звезда американского ремейка «Девушки с татуировкой дракона» перевоплотится в легендарную голливудскую кинодиву 50-60-х Одри Хепберн, сообщает Deadline.

Биографическую картину готовит итальянский режиссер Лука Гуаданьино, известный по гей-мелодраме «Зови меня своим именем» и ремейку джалло-хоррора «Суспирия». Проект разрабатывается для стриминга Apple. А Руни Мара выступит не только исполнительницей главной роли, но и продюсером.