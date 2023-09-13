Таня Гончаренко .13 сентября, 2023 10

Магія маленької русалоньки розпочала свій тріумф на Disney Plus, та за 5 днів побила усі рекорди переглядів на платформі.

Живий екшн - ремейк класичного мультфільму, став найбільшою прем`єрою Disney, з моменту виходу «Фокус-Покус 2» минулого року. Аналітик кіноринку Луїс Фернандо відмітив, що ця картина випередила навіть довгоочікуваний дебют «Асоки», зі всесвіту «Зоряних війн», набравши 14 мільйонів переглядів. Фінансовий результат "Русалоньки" вражає ще більше - стрічка зібрала 569 мільйонів доларів. Для русалоньки – це стало приголомшливим успіхом.

Історія розповідає про красиву та молоду Аріель, яка прагне пізнати заборонений людський світ та закохується у принца Еріка рятуючи йому життя. Слідуючи поклику свого серця, дівчина укладає угоду зі злою морською відьмою, щоб жити на суходолі. Ця знайома історія з дитинства підкорила глядачів.

Незважаючи на те що, у сюжеті було декілька важливих змін, відгуки критиків були позитивні. А рецензентка Моллі Едвардс, особливо відзначила вражаючу гру молодої акторки, написавши: «Холлі Бейлі сяє у ролі Аріель, цікавої, впертої молодої русалки, яка мріє про світ на поверхні. А її виконання пісні «Частина твого світу» - це справжня перлинна у кінофільмі».

Джерело: Gamesradar