sonyazhytkova .17 апреля, 2024 3

Навіть з урахуванням вагомих ролей та навіть нагороди Оскар за фільм "Переступити межу", Візерспун охарактеризувала свою участь у "Друзях" як надзвичайно відповідальне завдання.

Під час інтерв'ю для журналу People, Візерспун пригадала свою роль у шостому сезоні шоу у 2000 році, де вона зіграла персонажа Джилл Грін, сестри Рейчел, протягом двох епізодів. Для неї виступ перед живою аудиторією став великим викликом, оскільки це було значним відхиленням від її звичних зйомок, які зазвичай відбувалися в передзаписаному форматі. Акторка поділилася своїми переживаннями щодо нової для неї форми акторської гри. Вона сказала:

"О, мій Боже, виступ у 'Друзях' досі залишається одним з найстрашніших моментів у моєму житті. Тому що це було перед живою аудиторією, і я ніколи раніше не грала у театрі. Я ніколи не виступала перед живою аудиторією, і я була просто вражена тим, як швидко цей акторський колектив адаптувався до ситуації зі своїми жартами".

Камео у легендарному серіалі стало великим випробуванням для Візерспун, яка ніколи раніше не працювала перед живою аудиторією і, відповідно, не відчувала унікального тиску, що з цим пов'язаний. Ця подія на зйомках "Друзів" не лише вивела її із зони комфорту, але й надала безцінний досвід взаємодії з глядачами у реальному часі та швидкої адаптації до вимог ситкому. Оглядаючись назад, акторка часто розглядає цю подію як одну з найскладніших моментів у своїй кар'єрі, але при цьому як критичний етап особистого росту.

Джерело: Мovieweb