sonyazhytkova .16 мая, 2024 10

Вже доступний перший тизер майбутньої стрічки, прем'єра якої запланована у січні 2025 року на стрімінговому сервісі Prime Video і вона обіцяє стати справжнім шедевром гумору.

У новому фільмі "Ви Офіційно Запрошені" від режисера Ніколаса Столлера глядачі відчують всю комедійну енергію пари, що опинилася в курйозній ситуації. У центрі уваги – Різ Візерспун та Вілл Феррелл, який у ролі батька молодої нареченої, демонструє свої незвичайні навички утримання крокодила.

У сюжеті фільму виникає ситуація, коли жінка, яка організовує весілля для своєї сестри, та батько молодої виявляють, що обидва забронювали одну й ту ж локацію для святкування на віддаленому курорті, що знаходиться на острові біля узбережжя Кароліни. Після того, як вони приймають рішення ділити місце, розпочинається непередбачуваний хаос.

Не пропустіть можливість насолодитися цією комедією разом з усією сім'єю. Дата виходу фільму на Amazon MGM Studios запланована на січень 2025 року. Будьте готові до бурхливого сміху та неймовірних пригод!

Джерело: Deadline