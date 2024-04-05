sonyazhytkova .5 апреля, 2024 14

Акторка та її компанія "Hello Sunshine" стоять за спін-оффом телесеріалу "Білявка в законі", який створюється під впливом популярної фільмової франшизи.

На завершальному етапі розробки знаходиться один із проєктів, який виходить під брендом "Fake Empire", а саме спін-офф "Білявки в законі". Його виконавчими продюсерами є відома пара Джош Шварц і Стефані Севедж, творці популярного серіалу "Gossip Girl". Разом із ними працюють Різ Уізерспун з "Hello Sunshine", Лорен Нойштадтер, а також Марк Платт, продюсер легендарної франшизи "Білявка в законі".

За неофіційною інформацією, компанії "Hello Sunshine" і Amazon мають намір продовжити розширювати світ телесеріалу через можливий другий спін-офф, який наразі перебуває на початковій стадії концепційного розвитку.

У 2001 році вийшла перша частина фільмової серії "Білявка в законі", заснована на романі Аманди Браун і написана Карен Маккалла Лутц і Кірстен Сміт. Вона принесла Візерспун іконічну роль студентки Гарвардського юридичного факультету Еллі Вудс, зробивши фільм справжнім культурним явищем. У 2003 році вийшло продовження "Білявкм в законі 2", а також спін-офф у форматі прямого відеовипуску 2009 року. Також знаходиться в розробці третій фільм, який спільно пишуть Мінді Калінг і Ден Гур. Останніми проєктами Севеджа і Шварца є серіали "Ненсі Дрю", "Місто у вогні", "Пліткарка" і "Династія".

Джерело: Deadline