sonyazhytkova .26 июня, 2024 6

Amazon MGM представила перший трейлер довгоочікуваної святкової стрічки "Red One" від режисера Джейка Касдана (франшиза "Джуманджі").

Головні ролі у стрічці виконали Дуейн Джонсон і Кріс Еванс.

Хоча деталі сюжету раніше були приховані, тепер відомо, що історія починається з викрадення Санта-Клауса, відомого під кодовим ім'ям "RED ONE". Голова охорони Північного Полюсу (Джонсон) змушений об'єднати зусилля з найвідомішим у світі мисливцем за головами (Еванс), щоб врятувати Різдво, відправившись у захоплюючу місію навколо світу.

Прем'єра "Red One" в кінотеатрах США відбудеться 15 листопада, а протягом місяця фільм буде показано в усьому світі завдяки Warner Bros Pictures. Спочатку стрічку описували як пригодницьку комедію з новим поглядом на святковий жанр, засновану на оригінальній історії президента Hiram Garcia з компанії Seven Bucks Productions.

Сценарій написав частий співпрацівник Seven Bucks Кріс Морган, який раніше працював над численними фільмами з всесвіту "Форсаж".

Джерело: Deadline