Подробиці щодо її ролі тримаються в секреті. Як уже було оголошено, у стрічці також зіграють Сем Вортінгтон, Гугу Мбата-Роу, Елхам Ехсас та Онор Свінтон-Бірн.

Зйомки фільму, сценарій до якого написав Бен Хопкінс, проходять у Лондоні. Сюжет розгортається навколо виявленої у центрі Лондона давно захованої бомби часів Другої світової війни, що призводить до евакуації всього міста.

Продюсерами картини виступають Гілліан Беррі ("Outlaw King") та Девід Маккензі від Sigma Films, разом із Себастіаном Рейбо ("The End We Start From") та Каллумом Грантом ("Jackdaw") для Anton.

Саффрон Хокінг була номінована на премію BAFTA за роль другого плану в популярному британському кримінальному серіалі "Top Boy" від Netflix/Channel 4. Вона також з'являлася у телешоу "Moon Knight", "Riches", "White Gold". Наступною роботою британської актриси буде роль у фільмі Нії ДаКости "Гедда", новій інтерпретації класичної драми Генріка Ібсена "Гедда Габлер", де вона зіграє разом із Тессою Томпсон, Імоджен Путс, Ніною Госс та іншими.

Джерело: Deadline