sonyazhytkova .24 февраля, 2025 9

У ніч на 24 лютого в США відбулася церемонія вручення премії Гільдії кіноакторів – SAG Awards 2025. Ця подія традиційно вважається важливим індикатором майбутніх перемог на "Оскарі", адже переможців обирають самі актори. Цьогоріч серед лауреатів – багато фаворитів нагородного сезону.

Головні переможці кінематографічних номінацій:

- Найкращий акторський склад у фільмі – "Конклав"

- Найкраща жіноча роль – Демі Мур, "Субстанція"

- Найкраща чоловіча роль – Тімоте Шаламе, "Боб Ділан: Цілковитий незнайомець"

- Найкраща акторка другого плану – Зої Салдана, "Емілія Перес"

- Найкращий актор другого плану – Кіран Калкін, "Справжній біль"

- Найкращий ансамбль каскадерів у фільмі – "Каскадери"

Тріумф телевізійних серіалів:

- Найкращий акторський склад у драматичному серіалі – "Сьоґун"

- Найкраща акторка драматичного серіалу – Анна Савай, "Сьоґун"

- Найкращий актор драматичного серіалу – Хіроюкі Санада, "Сьоґун"

- Найкращий ансамбль у комедійному серіалі – "Убивства в одній будівлі"

- Найкраща акторка комедійного серіалу – Джин Смарт, "Хитрощі"

- Найкращий актор комедійного серіалу – Мартін Шорт, "Убивства в одній будівлі"

- Найкраща акторка мінісеріалу – Джессіка Ганнінг, "Оленя"

- Найкращий актор мінісеріалу – Колін Фаррелл, "Пінгвін"

- Найкращий ансамбль каскадерів у серіалі – "Сьоґун"

SAG Awards знову продемонструвала, що акторська майстерність – це не лише індивідуальні досягнення, а й сила ансамблю. Чи повторять лауреати свій успіх на "Оскарі" – дізнаємося зовсім скоро.