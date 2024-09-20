sonyazhytkova .20 сентября, 2024 1

Актриса не втрачає ентузіазму, обдумуючи можливість повернення до своєї культової ролі Грейс Ле Домас у потенційному продовженні фільму 2019 року.

Також, стрічка "Гра в хованки" стала стартом для кар'єри режисерського дуету Radio Silence - Тайлера Гіллетта та Метта Беттінеллі-Олпіна.

"Я абсолютно готова. Думаю, ми всі готові, але точно не знаю. Вважаю, ми вже провели певний ритуал, хоч і не з кров'ю", - поділилася Вівінг у коментарі для ComicBook.com.

У горорі "Гра в хованки" Самара Вівінг втілює образ новоспеченої нареченої Грейс, яка стає жертвою ексцентричних свекрів, що нав’язують їй смертельну гру в хованки для виконання сімейного прокляття. Грейс повинна вижити з опівночі до світанку, і протягом цього часу активно починає боротися за своє життя.

Сценарій фільму написали Гай Б’юсік і Р. Крістофер Мерфі, а в стрічці зіграли Марк О'Брайєн, Адам Броді, Енді МакДауелл і Генрі Чарні.

Самара Вівінг знов співпрацювала з Radio Silence, з’явившись у камео в минулорічному "Крик VI", де був цікавий момент із Грейс у костюмі нареченої під час сцени на Хелловін.

Тож, ми з нетерпінням чекаємо на сиквел цього горору з елементами чорної комедії, щоб знову побачити цю красуню в кривавих перипетіях.

Джрело: Deadline