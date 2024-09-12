sonyazhytkova .12 сентября, 2024 16

Зірка горору "Гра в хованки" приєдналася до акторського складу фільму, де також знімаються Кайл Галнер ("Дивна кохана"), Кіра Седжвік ("Таємниці Лос-Анджелеса") та Джон Гріс ("Білий лотос"). Зйомки кримінальної стрічки "Carolina Caroline" вже тривають у штаті Кентуккі.

Сюжет фільму розповідає про молоду жінку (у виконанні Самари Вівінг), яка залишає своє рідне містечко, вирушаючи на пошуки давно зниклої матері (Кіра Седжвік). Разом із харизматичним аферистом (Кайл Галнер), що переховується від закону, героїня потрапляє у вир пристрасті та кримінальних пригод, проносячись крізь південно-східні штати США.

Режисером фільму виступив Адам Картер Ремейр, відомий за роботою над "Вечерею в Америці", а сценарій створив Том Дін.

Ремейр відзначив, що Самара та Кайл показують виняткову гру, в якій гармонійно поєднуються елементи трилеру, романтики, комедії та драми. За його словами, співпраця з ними, а також з Кірою Седжвік і Джоном Грісом, стала справжнім джерелом натхнення для всієї команди.

Джерело: Deadline