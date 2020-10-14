Анастасия Лях .14 октября, 2020 5

Звезды романтической комедии «Предложение» воссоединятся на съемочной площадке нового комедийного экшена под названием «Затерянный город Д», сообщает Variety.

Студия Paramount запускает в производство приключенческий проект, в котором Буллок, если переговоры с актрисой увенчаются успехом, сыграет писательницу, которая однажды узнает, что вымышленный город из ее романа существует на самом деле, и отправляется на его поиски. На какую роль рассматривается Рейнольдс, пока неизвестно.

Идея сюжета принадлежит автору «Несносных боссов» Сету Гордону. В режиссерском кресле находятся братья Аарон Ни и Адам Ни, известные по комедийному сериалу «Пьяная история» и предстоящему фэнтезийному шоу «Властелины вселенной».