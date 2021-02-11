Как сообщает Deadline, Сандра Буллок впервые пересечется на одной съемочной площадке с Брэдом Питтом. На этапе продакшена актриса, в арсенале которой имеется боевик «Скорость», внезапно присоединилась к касту боевика «Скоростной поезд».
Напомним, «Скоростной поезд» — экранизация японского комикса, по сюжету которого пять наемных убийц волею случая пересекаются в одном поезде. У каждого из киллеров своя мишень, однако, выполняя каждый свое задание, ликвидаторы начинают конфликтовать между собой, и в вагонах состава разворачивается резня.
Буллок присоединилась к касту, в котором помимо Питта уже значились Аарон
Съемки «Скоростного поезда» уже стартовали, однако недавно были прерваны
Отметим, что Питт и Буллок являются участниками одной франшизы про друзей Оушена, однако в одном фильме не пересекались (напомним, Буллок исполнила главную роль в женском