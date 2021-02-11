Анастасия Лях .11 февраля, 2021 6

Как сообщает Deadline, Сандра Буллок впервые пересечется на одной съемочной площадке с Брэдом Питтом. На этапе продакшена актриса, в арсенале которой имеется боевик «Скорость», внезапно присоединилась к касту боевика «Скоростной поезд».

Напомним, «Скоростной поезд» — экранизация японского комикса, по сюжету которого пять наемных убийц волею случая пересекаются в одном поезде. У каждого из киллеров своя мишень, однако, выполняя каждый свое задание, ликвидаторы начинают конфликтовать между собой, и в вагонах состава разворачивается резня.

Буллок присоединилась к касту, в котором помимо Питта уже значились Аарон Тейлор-Джонсон , Зази Битц, Леди Гага. В режиссерском кресле находится постановщик «Атомной блондинки», второго «Дэдпула», «Хоббса и Шоу» Дэвид Литч. А одним из продюсеров выступает создатель «Тренировочного дня» и «Уравнителя» Антуан Фукуа.

Съемки «Скоростного поезда» уже стартовали, однако недавно были прерваны из-за обнаруженного на площадке коронавируса.