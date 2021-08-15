Таня Гончаренко .15 августа, 2021 1

Леди Гага отказалась принимать участие в проекте из-за несовместимости графиков - она также снимается в фильме «Дом Гуччи». - сообщает Collider.

Вместо певицы к касту боевика "Скоростной поезд" от режиссера Дэвида Литча ("Дэдпул 2") присоединилась известная всем "Мисс Конгениальность" Сандра Буллок.

Помимо Буллок в актерском касте состоят Брэд Питт, Аарон Тейлор-Джонсон, Зази Битц, Хироюки Санада, Джои Кинг, Логан Лерман.

Сюжет разворачивается вокруг пяти убийц, которые сели в один и тот же поезд. У каждого из них собственное задание, но теперь неизвестно, чем закончится по итогу миссия для героев.

На экраны картина должна выйти 8 апреля 2022 года.