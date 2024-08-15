sonyazhytkova .15 августа, 2024 0

Актор став новим поповненням у команді кадетів, які з’являться у майбутньому серіалі від Paramount+. Виробництво шоу стартує вже наприкінці цього місяця.

У серіалі, головні ролі в якому виконують Голлі Гантер та Пол Джаматті, глядачі стежитимуть за пригодами молодих кадетів Зоряного флоту, які проходять навчання в легендарній академії галактики. Раніше було оголошено, що серед акторів також будуть Каріс Брукс, Белла Шепард, Джордж Гокінс, Карім Діан і Зої Штайнер. Гантер втілить образ капітана та канцлера Академії, тоді як Джаматті виступить у ролі головного антагоніста.



Крім того, до акторського складу приєдналися Тіг Нотаро та Роберт Пікардо, які повернуться до своїх персонажів Джетт Рено та Доктора. До них також приєднаються Одід Фер та Мері Вайсман, що знову виконають ролі адмірала Венса та Сільвії Тіллі.

"Зоряний шлях: Академія Зоряного флоту" відкриє перед глядачами історію нового покоління кадетів, які об’єднуються заради спільної мрії, наповненої надією та оптимізмом. Під суворим керівництвом наставників, вони опановуватимуть мистецтво бути офіцерами Зоряного флоту, долаючи виклики, формуючи дружні зв'язки, переживаючи перше кохання та протистоячи новому ворогу, що становить загрозу не лише для Академії, а й для всієї Федерації.

Джерело: Deadline