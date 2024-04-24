sonyazhytkova .24 апреля, 2024 7

Актриса отримала ключову роль у майбутній стрічці, яка базується на романі Крістін Хенді "Іди поруч зі мною" і також виступає в якості продюсера.

Сюжет фільму обертається навколо Віллоу, успішної моделі, що стикається зі складнощами розпаду сімейних зв'язків та страшним діагнозом раку грудей, тим часом намагаючись створити ілюзію ідеальності. Сара виконає роль Ізабель, бунтівної дочки підлітка, яка сама переживає власні перипетії.

Сара Бустані народилася у Лівані, і вже в підлітковому віці переїхала до США, де отримала роль Міранди у шоу Hulu "Pen15", номінованому на премію "Еммі". Крім того, вона з'явилася у головній ролі в антологійному серіалі "Heartstrings" на Netflix, який був вироблений під керівництвом Доллі Партон, втіливши образ молодої Сари Шахі.

Джерело: Deadline