sonyazhytkova .7 октября, 2024 8

Новина про підготовку продовження популярного горору породила серед фанатів чутки про можливе повернення Ґеллар. Проте акторка відразу спростувала їх, зазначивши, що її персонажка Хелен Шиверс загинула у першому фільмі.

Хоча сама Ґеллар не з'явиться у фільмі, її чоловік, Фредді Принц-молодший, знову зіграє свою роль у продовженні. Незважаючи на це, зірка "Баффі - винищувачки вампірів" розповіла, що все ж матиме "неофіційну" участь у проєкті.

"Моя найкраща подруга (Дженніфер Кайтин Робінсон) займається режисурою, тож ми часто жартуємо, що в мене є неофіційна робота – слідкувати за логікою подій", – поділилася акторка в інтерв'ю для People . "Я завжди нагадую: 'Це могло б статися, а це – ні', тому фактично виконую функцію безперервності у фільмі".

Режисеркою нової частини франшизи виступає Дженніфер Кайтин Робінсон, сценарій до якої вона написала у співавторстві із Семом Ланскі, на основі драфту Лії МакКендрік. Продюсуванням займається Ніл Моріц, а прем'єра фільму запланована на 18 липня 2025 року.

До вже оголошеного акторського складу приєдналися Чейз Суй Вондерс, Маделін Клайн, Сара Піджон, Тайрік Візерс і Джона Гауер-Кінг. Деталі сюжету сиквела поки що тримаються в таємниці. Нагадаємо, оригінальний фільм 1997 року, у якому також знімалися Дженніфер Лав Г'юітт, Раян Філіпп та Джонні Галекі, був знятий Джимом Гіллеспі за сценарієм Кевіна Вільямсона і частково заснований на романі Лоїс Дункан 1973 року.

Джерело: Deadline