sonyazhytkova .3 мая, 2025 5

Зірка культового серіалу "Баффі — переможниця вампірів" спростувала чутки про майбутній перезапуск шоу та захоплено відгукнулася про бачення режисерки Хлої Чжао. Схоже, Баффі готується до повернення — але на новому рівні.

В інтерв’ю Elite Daily акторка запевнила, що нещодавні витоки про нових героїв шоу — вигадка. "Усі ці персонажі — фейкові", — категорично заявила вона.

Втім, Ґеллар не приховує свого ентузіазму щодо нового проєкту, який очолює лауреатка "Оскара" Хлої Чжао ("Земля кочівників", "Вічні"). За словами акторки, саме пристрасть режисерки до персонажа та її розуміння сучасної ролі Баффі змусили Ґеллар серйозно замислитися про повернення.

"Кожен пітч, який я чула, звучав на кшталт: 'Давайте просто знімемо Баффі знову'. Але навіщо?", — розповідає вона. "А от бачення Хлої було першим, що справді мало сенс. Те, як вона бачить шоу і героїню, чому Баффі потрібна саме зараз — це було переконливо".

Проєкт офіційно анонсували у лютому 2025 року, хоча робота над ним триває вже майже чотири роки. Над сценарієм пілотного епізоду працюють сестри Нора та Лілла Цукерман ("Poker Face"), а виробництвом займається Hulu. Хоча повний сезон поки не замовлено, всередині стримінгу покладають великі надії на шоу.

Поки що нова "Баффі" не має дати прем’єри, але шанувальники можуть бути певні: якщо серіал повернеться — це буде справді вагомо і по-новому. Баффі знову тут, щоб боротися з темрявою — тільки тепер ще й з фейками.

Хочеш, щоб Баффі повернулась у твоє життя? Час наглянути за нічним небом — воно готується до нового світанку.

Джерело: Gamesradar