sonyazhytkova .11 апреля, 2025 7

Зірка "Баффі" та "Декстера" повертається на екрани у ролі, яка обіцяє стати справжньою сенсацією. Акторка стане обличчям нової теледрами "Bad Summer People" — екранізації бестселера, Емми Розенблюм.

Дія серіалу розгортатиметься в ідилічному, але вигаданому курортному містечку Салкомб на острові Фаєр-Айленд. В епіцентрі подій — давні подруги-суперниці Джен Вайнштейн та Лорен Паркер. Разом з чоловіками та друзями дитинства вони щороку відпочивають на острові, але цього літа ситуація виходить з-під контролю, коли з води виловлюють тіло. Таємниці, образи, приховані конфлікти — усе, що десятиліттями кипіло під маскою благополуччя, спливає на поверхню.

Окрім цієї ролі, Сара Мішель Ґеллар також з’явиться у другому сезоні "Декстер: Первородний гріх", а ще готується повернутися до ролі "Баффі" в новому пілоті для Hulu, який знімає Хлоя Чжао.

Письменниця Емма Розенблюм, авторка роману "Bad Summer People", підкорила читачів і ще однією книгою — "Very Bad Company". А вже цього літа, 29 липня, вийде її новий роман "Mean Moms".

І поки проєкт лише на стадії розробки, глядачам залишається одне — гадати, хто з "поганих літніх людей" першим зірветься з ланцюга…

Джерело: Deadline