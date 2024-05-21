sonyazhytkova .21 мая, 2024 4

Акторка з'явилася на подкасті Рейчел Білсон "Broad Ideas", де розповіла про "поширений мізогінізм" і виклики, з якими їй доводилося стикатися, будучи "єдиною жінкою на майданчику".

"У мене був випадок, коли актор у цьому шоу плюнув мені в обличчя. І я така: 'Святі небеса'", - сказала Келліс.

Келліс здивувала Білсон та її співведучу Олівію Аллен своїм зізнанням. Вона зазначила, що "якось обговорить це у подкасті", який вона веде разом із Полом Адельштейном. "Колись ми про це поговоримо, але були... були ситуації. Інколи я поверталася додому і витрачала годину на те, щоб відмовити чоловіка когось відлупцювати", - додала вона.

"Втеча з в'язниці" виходила на каналі Fox протягом чотирьох сезонів з 2005 до 2009 року і завершився телефільмом "Остання втеча" у 2009 році. У 2017 році Fox відновив шоу, що складалося з дев'яти епізодів. У серіалі також грали актори, такі як Вентворт Міллер, Домінік Перселл, Пол Адельштейн, Рокмонд Данбар, Роберт Неппер, Амаурі Ноласко та інші.

Келліс зазначила, що "деякі з хлопців були чудовими, і деякі з них були справжніми джентльменами".

Акторка розкрила, що подкаст "Prison Breaking" є для неї способом самовираження та зцілення від негативного досвіду. Проте, вона зізналася, що вагалася переглядати серіал знову, оскільки не хотіла занурюватися в спогади про те, що вона може бути терплячою у разі неприйнятної поведінки.

Джерело: Deadline