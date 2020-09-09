Анастасия Лях .9 сентября, 2020 5

Сайт Collider, ссылаясь на инсайдерскую информацию, пишет, что скандальный комик-провокатор Саша Барон Коэн тайно снял сиквел культовой социально-политической неполиткорректной сатиры «Борат».

Якобы в США уже даже прошло несколько закрытых показов. Собственно, благодаря им новость и вылезла на свет. Опять же по слухам, в продолжении казахский журналист Борат Сагдиев почему-то начинает считать себя знаменитостью, хотя он никому не известен, и маскируется на улицах, чтобы не быть узнанным.