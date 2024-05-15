sonyazhytkova .15 мая, 2024 5

Під час презентації в Нью-Йорку Amazon представила тизер-трейлер "Володаря перснів: Персні влади". Прем'єра запланована на 29 серпня на платформі Prime Video.

У тизері демонструється, як Саурон, виконаний Чарлі Вікерсом, хитро вводить в оману ельфів, перевтілюючись в одного з них. Його маніпуляції безпосередньо впливають на майстра-коваля Келебрімбора (Чарльз Едвардс), у створенні могутніх перснів, які стануть визначальним елементом серії.

Також, розкриває наявність лякаючих орків, нав'язливих лозин та жахливого бруду, що захоплюють досконалі землі Середзем'я. Ці зловісні деталі створюють атмосферу напруження перед епічними битвами, під час яких відомі персонажі готуються до наступаючого хаосу.

Ми знову бачимо такі відомі постаті, як Галадріель (Морфідд Кларк), і Елронд, роль якого виконує Роберт Арамаїо, їхні зустрічі створюють напруженість перед конфліктом. Разом з ними готуються до битви воїни Арондір та Ісілдур, яких зображають Ісмаїл Круз Кордова та Максім Бальдри. Також у трейлері з'являється загадковий персонаж, відомий як Незнайомець, якого грає Даніель Вейман. Він залишається об'єктом таємниці, особливо після розкриття у фіналі першого сезону, що пов'язує його з легендарними чарівниками Середзем'я.

Виробництво другого сезону перейшло з пейзажів Нової Зеландії на історичний фон Об'єднаного Королівства, обіцяючи нові візуальні ефекти та обставини, які продовжують розширювати географічну мапу серії.

Джерело: Мovieweb