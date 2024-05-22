sonyazhytkova .22 мая, 2024 7

Джеррі Брукгеймер розкрив нові подробиці щодо майбутнього піратської франшизи, повідомивши, що тепер ситуація стала більш прозорою - в розробці не лише один, а два нових фільми.

"Це дві різні стрічки", – розповів Брукгеймер журналістам Entertainment Weekly, посилаючись на ребут, написаний Джефом Натансоном, та окремий фільм, сценарій до якого написала Крістіна Ходсон, авторка "Хижих Пташок". "Ми сподіваємося зробити обидві, і я думаю, що Disney також згоден і дуже хоче зняти фільм з Марго", – додав він.

"Ми мали ідею і працювали над нею досить давно, щоб зробити фільм, який би був більш спрямований на жінок – не цілковито, але просто іншого роду історію – яка, на нашу думку, могла б бути дуже цікавою, але, мабуть, вони вирішили цього не робити", – заявила Марго Роббі ще у 2022 році.

Брукгеймер підтвердив, що проєкт не забуто, і навіть якщо це затягнеться, він вірить у його втілення, оскільки історія дуже потужна.

Таким чином, фанатів франшизи "Пірати Карибського моря" очікує ще більше пригод.

Джерело: Gamesradar