sonyazhytkova .15 марта, 2025 3

Хоча другий сезон ще навіть не вийшов – його прем’єра запланована на грудень – платформа вже дала зелене світло на адаптацію третьої книги Ріка Ріордана "Прокляття титана".

Автор книжкової серії Рік Ріордан поділився радісною новиною, зазначивши, що продовження дозволить перенести на екран нових улюбленців фанатів, серед яких Мисливиці Артеміди та Ніко ді Анджело.

"Це величезний крок від Disney, який демонструє їхню відданість історії та підтверджує, як сильно глядачі полюбили серіал. Дякую всім напівкровкам у світі!", – сказав письменник.

Раннє продовження серіалу цілком логічне, адже Disney прагне уникнути значних пауз між сезонами. Виконавці головних ролей – Вокер Сковелл, Лія Сава Джеффріс та Ар'ян Сімхадрі – швидко дорослішають, а Ріордан неодноразово наголошував, що хотів би адаптувати кожну книгу в межах одного сезону.

Другий сезон адаптує події книги "Море чудовиськ". За сюжетом, Персі повертається в Табір напівкровок через рік і стикається з новими випробуваннями: його дружба з Аннабет зазнає змін, він дізнається про існування циклопа-брата, а Гроувер безслідно зникає. До того ж табору загрожує напад армії Кроноса. Щоб виправити ситуацію, Персі доведеться вирушити в небезпечну подорож у саме серце Моря чудовиськ.

Окрім основного акторського складу, у другому сезоні з’являться Тамара Смарт у ролі Талії Грейс, дочки Зевса, та Даніель Дімер, який зіграє циклопа Тайсона, зведеного брата Персі. Також роль Зевса, після смерті Ленса Реддіка, виконає Кортні Б. Ванс.

Джерело: Deadline