sonyazhytkova .15 марта, 2024 6

Ексклюзивний акторський ансамбль для наступної стрічки режисера Ноа Баумбаха на стримінговій платформі, вражає своєю різноманітністю та талантом, включаючи таких зірок, як Джим Броудбент, Грейс Едвардс, Грета Гервіґ та багатьох інших.

Вони долучаються до вже оголошених акторів, серед яких Джордж Клуні, Адам Сендлер, Лора Дерн, Біллі Крудап і Райлі Кіо. Режисером і співсценаристом фільму є Ноа Баумбах, а продюсерами - сам Баумбах, Емі Паскаль і Девід Хейман. Деталі сюжету залишаються у секреті, але відомо, що це комедійно-драматичний фільм про дорослішання. Баумбах має ексклюзивну угоду зі студією і раніше зняв такі картини, як "Історії Мейеровіців (Нові та обрані)", "Історія шлюбу" і останнім часом "Білий шум".

Партрідж, Броудбент і Соллер мають представництво в Independent Talent Group, тоді як Вілсон працює з CAA та Anonymous Content. Гервіґ і Х'юсон знаходяться під опікою UTA та Brillstein Entertainment Partners. Кіч працює з менеджером Чаком Біндером в Binder & Associates. Мортимер знаходиться під опікою UTA та Lighthouse Entertainment, Леккі співпрацює з UTA та Casarotto Ramsay & Associates. Роу та Сойєрс мають представництво в Hamilton Hodell. Агенти Едвардс - Osbrink Agency і Untitled Entertainment, а Рорвакер - UTA & Julian Belfrage Associates. Деметріу представлений United Agents і CAA.

Джерело: Deadline