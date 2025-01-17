sonyazhytkova .17 января, 2025 10

Зйомки довгоочікуваної сьомої частини культового фільму жахів "Крик" вже розпочалися, а список акторів продовжує розширюватися. До проєкту повернеться Жасмін Савой Браун, яка знову зіграє Мінді Мікс-Мартін — персонажа, вперше представленого у "Крик" 2022 року.

Мінді Мікс-Мартін є сестрою-близнючкою Чада, якого грає Мейсон Гудінг, і племінницею Ренді Мікса, персонажа Джеймі Кеннеді з оригінальних фільмів "Крик" і "Крик 2". Жасмін Савой Браун стала першою актрисою, яка зіграла відкрито квір-персонажа у франшизі. Крім "Крика", вона також відома своєю роллю молодої Тайси Тернер у популярному серіалі "Yellowjackets".

Ця новина збіглася з підтвердженням участі Джоела МакГейла у ролі Марка Еванса, чоловіка культової героїні Сідні Прескотт. Цікаво, що сценаристи вирішили змінити початкову концепцію — раніше передбачалося, що чоловіком Сідні залишиться Марк Кінкейд у виконанні Патріка Демпсі з "Крик 3".

Сьома частина також стане поверненням для Нів Кемпбелл у ролі Сідні Прескотт, яка пропустила попередній фільм через суперечку щодо гонорару. Разом із нею знову з'являться Кортні Кокс (Гейл Везерс) і Мейсон Гудінг (Чад Мікс-Мартін).

До акторського складу "Крик 7" також приєдналися новачки: Ізабель Мей ("1883") у ролі доньки Сідні та Марка, а також Селеста О’Коннор ("Мадам Веб"), Маккенна Грейс ("Мисливці за привидами: З того світу"), Аса Джерманн ("Покоління V"), Сем Рекнер ("Фабельмани") і Анна Кемп ("Ідеальний голос") в наразі нерозкритих ролях.

Виробництво "Крик 7" супроводжувалося скандалами. У листопаді 2023 року студія Spyglass Media звільнила Мелісу Барреру через її заяви про конфлікт між Ізраїлем і ХАМАС. Згодом Дженна Ортега також покинула проєкт, пояснивши це зйомками другого сезону "Венздей".

Ці події спричинили негативну реакцію фанатів, а режисер Крістофер Лендон відмовився від роботи над стрічкою. Режисерське крісло зайняв Кевін Вільямсон, який раніше працював над сценаріями франшизи.

Повернення Жасмін Савой Браун та Мейсона Гудінга обіцяє зберегти спадкоємність історії, але втрата ключових акторів ставить під питання, чи зможе нова частина повторити успіх своїх попередників.

Джерело: Мovieweb