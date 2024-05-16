sonyazhytkova .16 мая, 2024 10

Зйомки цього надзвичайного проєкту, який адаптує іконічну команду супергероїв, розпочнуться наприкінці літа у Англії, з метою виходу фільму на екрани 25 липня 2025 року.

У фільмі "Фантастична четвірка" вже оголошено склад акторів. Педро Паскаль виконає роль вченого Ріда Річардса, а Ванесса Кірбі зіграє Сью Сторм. Джозеф Квінн та Ебон Мосс-Бахрак виступлять як Джонні Сторм та Бен Грімм відповідно. Також у стрічці зіграють Джулія Гарнер, Пол Волтер Хаузер і Джон Малкович. На додачу, британський актор Ральф Інесон отримав роль головного злодія - Галактуса.

"Фантастична четвірка" базується на довгостроковій серії коміксів Marvel і розгортатиметься в 1960-х роках, коли ця команда супергероїв вперше з'явилася. Режисером картини є Метт Шакман, який вже працював над серією Marvel для Disney+ "ВандаВіжн", за сценарієм написаним Еріком Пірсоном, Джошем Фрідманом, Джеффом Капланом та Іаном Спрінгером. Також над сценарієм працював Пітер Кемерон.

Останній час Наташа Ліон грала у стрімінгових серіалах "Покер Фейс" та "Російська лялька", і з'явиться у майбутньому фільмі Соні Тайки Вайті "Клара та Сонце" разом з Дженною Ортега та Емі Адамс.

Джерело: Нollywoodreporter