sonyazhytkova .11 февраля, 2025 5

Студія A24 випустила перший трейлер комедії "Friendship", яка з’явиться в кінотеатрах у травні. Це дебютний повнометражний фільм режисера і сценариста Ендрю ДеЯнга.

У центрі сюжету — Крейг Ватерман (Тім Робінсон), типовий житель передмістя, який живе розміреним життям, обожнює кросівки New Balance, сендвічі з Subway та фільми Marvel. Він працює в Universal Digital — компанії, що допомагає брендам утримувати клієнтів. Рутинний, але цілком комфортний світ Крейга змінюється, коли в сусідньому будинку оселяється Остін (Пол Радд) — харизматичний ведучий прогнозу погоди. Його впевненість і відкритість зачаровують Крейга, але швидко перетворюють захоплення на одержимість, що ставить під загрозу не лише нову дружбу, а й усе його життя.

Окрім Робінсона та Радда, у фільмі знялися Кейт Мара, Джек Ділан Ґрейзер, Джош Сегарра та Біллі Брайк.

Джерело: Deadline