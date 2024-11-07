Остання пригода вже близько! У 2025 році п’ятий сезон "Дивних див" вийде на Netflix, і свіжий тизер нарешті розкрив назви серій фінального сезону — за винятком однієї загадкової.
У відео, яке починається з культової мелодії серіалу, можна побачити вісім назв епізодів:
Епізод 1: "Повзучий" (The Crawl)
Епізод 2: "Зникнення" (The Vanishing of)
Епізод 3: "Пастка Turnbow" (The Turnbow Trap)
Епізод 4: "Чаклун" (Sorcerer)
Епізод 5: "Шок Джок" (Shock Jock)
Епізод 6: "Втеча з Камазоцу" (Escape From Camazotz)
Епізод 7: "Міст" (The Bridge)
Епізод 8: "Догори дригом" (The Rightside Up).
Короткий опис тизеру обіцяє: "Восени 1987 року розпочинається остання пригода". Це найбільша підказка до фіналу серіалу, але загадок не менше. Хто приховується за розмитим ім’ям у другому епізоді? Зацікавлює і назва "Turnbow", яка, ймовірно, посилається на компанію Turnbow Land Development & Realty, вже згадану у світі Upside Down і показану співавтором серіалу Россом Даффером. А назва "Shock Jock" натякає на радіостанцію, тоді як "Camazotz" (з майянської — "летюча миша смерті") може обіцяти повернення Демобатів.
Джерело: Gamesradar