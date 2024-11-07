sonyazhytkova .7 ноября, 2024 3

Остання пригода вже близько! У 2025 році п’ятий сезон "Дивних див" вийде на Netflix, і свіжий тизер нарешті розкрив назви серій фінального сезону — за винятком однієї загадкової.

У відео, яке починається з культової мелодії серіалу, можна побачити вісім назв епізодів:

Епізод 1: "Повзучий" (The Crawl)

Епізод 2: "Зникнення" (The Vanishing of)

Епізод 3: "Пастка Turnbow" (The Turnbow Trap)

Епізод 4: "Чаклун" (Sorcerer)

Епізод 5: "Шок Джок" (Shock Jock)

Епізод 6: "Втеча з Камазоцу" (Escape From Camazotz)

Епізод 7: "Міст" (The Bridge)

Епізод 8: "Догори дригом" (The Rightside Up).

Короткий опис тизеру обіцяє: "Восени 1987 року розпочинається остання пригода". Це найбільша підказка до фіналу серіалу, але загадок не менше. Хто приховується за розмитим ім’ям у другому епізоді? Зацікавлює і назва "Turnbow", яка, ймовірно, посилається на компанію Turnbow Land Development & Realty, вже згадану у світі Upside Down і показану співавтором серіалу Россом Даффером. А назва "Shock Jock" натякає на радіостанцію, тоді як "Camazotz" (з майянської — "летюча миша смерті") може обіцяти повернення Демобатів.

Джерело: Gamesradar