sonyazhytkova .27 июня, 2024 1

Focus Features та Universal Pictures International оголосили, що третя частина вийде на великі екрани 12 вересня 2025 року.

Зйомки фільму під керівництвом режисера Саймона Кертіса наразі тривають у Великій Британії.

Саймон Кертіс раніше зняв попередній фільм серії "Абатство Даунтон: Нова ера". Сценарій для третього фільму написав творець "Абатства Даунтон" та лауреат премії "Оскар" Джуліан Феллоуз. Продюсерами стрічки виступили Ґарет Нім, Джуліан Феллоуз та Ліз Трубридж, які мають численні нагороди BAFTA та Emmy.

У новій частині фільму ми побачимо знайомі обличчя: Г’ю Бонневіля, Елізабет Макговерн, Мішель Докері, Лору Кармайкл, Джима Картера, Філліс Логан, Роберта Джеймса-Колліера, Джоанну Фроггатт, Аллена Ліча, Пенелопу Вілтон, Леслі Нікол, Майкла Фокса, Ракель Кассіді, Брендана Койла, Кевіна Дойла, Гаррі Гадден-Пейтона, Софі МакШера, Дугласа Ріта та Домініка Веста.

До акторського складу також приєдналися нові імена, серед яких Пол Джіаматті, Джоелі Річардсон, Алессандро Нівола, Саймон Рассел Біл, Арті Фроушан та інші.

Нагадаємо, що перша стрічка "Абатство Даунтон", яка вийшла у 2019 році, стала найуспішнішим проєктом Focus Features, заробивши понад 194 мільйони доларів у всьому світі та встановивши рекорд за внутрішніми касовими зборами з результатом у 31 мільйон доларів. Два фільми серії "Абатство Даунтон" вже заробили 287,2 мільйона доларів.

Джерело: Deadline