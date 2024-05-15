sonyazhytkova .15 мая, 2024 6

Студія закріпила права на сценарій "Hit The Gas", створений Крісом МакКоєм, з участю продюсера Ніла Моріца.

Це неймовірний трилер "Hit The Gas", що миттєво захоплює увагу глядачів та вдало приховує свої таємниці, став об'єктом пристрасного інтересу кіностудій. Керівництво цим заходом покладено на Танію Ландо від Original Film та Ванессу Джойс від Paramount. Сценарій, який за останній тиждень надіслано до кінокомпаній без конкретних зв'язків, викликав значний резонанс у галузі. Ніл Моріц швидко переконався у якості матеріалу і за 24 години переконав студію викупити його.

Кріс МакКой вже має успішний доробок у сфері кіно, співпрацюючи з такими великими студіями, як Paramount, Marvel і Disney, як сценарист та режисер.

Моріц відомий своїми роботами над популярними фільмами, такими як "Форсаж" і "Їжак Сонік", і має в планах цікаві проєкти, включаючи "Їжак Сонік 3", "Afterburn" від режисера Девіда Слейда, і серіал "Жорстокі наміри" для Prime Video.

Джерело: Deadline