sonyazhytkova .27 августа, 2024 16

Трейлер пропонує поглянути на Ріва не лише як на супергероя в плащі, а й як на людину, чий життєвий шлях став справжнім натхненням.

Режисери Іан Бонготе та Пітер Еттедгуї, які прославилися роботою над фільмом про Стіва МакКвіна, поділилися історією Крістофера Ріва, простежуючи його шлях від невідомого актора до справжньої кінозірки. Роль Супермена у стрічці 1978 року стала для Ріва культовою, після чого він ще тричі повертався до цього образу. Однак у 1995 році його життя кардинально змінилося через нещасний випадок, що спричинив параліч. Незважаючи на це, як демонструє трейлер, Рів не здався - він віднайшов новий сенс життя, ставши активним борцем за права людей з інвалідністю і підтримуючи своїх близьких.

Документальний фільм включає раніше не опубліковані домашні відео та особисті архівні матеріали, а також перші в історії розгорнуті інтерв'ю з трьома дітьми Ріва, які діляться спогадами про свого батька. У стрічці також з'являються голлівудські зірки, серед яких близький друг Ріва Робін Вільямс.

Прем'єра "Super/Man: The Christopher Reeve Story" відбудеться в кінотеатрах 21 вересня, а на день народження актора, 25 вересня, відбудеться повторний показ.

Джерело: Deadline