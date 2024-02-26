sonyazhytkova .26 февраля, 2024 0

"Я все ще активно готуюся", - зазначила акторка у суботу на червоній доріжці премії SAG у суботу, говорячи про свою значну роль Лоїс Лейн у майбутньому кінофільмі від режисера Джеймса Ганна.

"Я спілкуюся з журналістами, вивчаю багато коміксів - так багато, які мені ще не доводилося читати раніше", - додала актриса. "Це дійсно захоплююче зануритися в цей унікальний світ".

Розмова з Рейчел Броснен на червоній доріжці Deadline відбулася після збору всього акторського складу для фотосесії під час першого читання сценарію в Атланті минулого тижня. Одним із великих сюрпризів стало те, що Ніколас Холт вже підстриг собі голову для ролі Лекса Лютора. Для актриси цей момент був неймовірним: "Мені пощастило побачити костюм - я була вражена!", - сказала вона.

Броснен пройшла відбір на роль Лоїс Лейн, подруги Супермена і перемогла таких актрис, як Емма Маккі та Фібі Дайневор. На великому екрані раніше цю роль виконували Марго Кіддер, Емі Адамс і Кейт Босуорт.

Броснен отримала номінацію за роль у комедійному серіалі від Prime Video "Дивовижна місіс Мейзел".

Ентоні Карріган з "Баррі" залишився мовчазним про свою роль - Метаморфо, відзначивши лише, що "я втілюю персонажа, який ще не був представлений - тут є певний тиск".



Метаморфо був створений у 1965 році Бобом Хейні та Рамоною Фрадон. Він є одним із засновників Аутсайдерів і брав участь у кількох ітераціях Ліги Справедливості.

Джерело: Deadline