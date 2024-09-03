sonyazhytkova .3 сентября, 2024 6

Шанувальники HBO-драми "Ейфорія" можуть радіти, адже зйомки наступного сезону розпочнуться вже в січні.

Сідні Свіні, яка втілює на екрані образ Кессі Говард, розповіла в інтерв’ю для журналу People, що не може дочекатися повернення до серіалу.

"Я дуже рада знову зануритися в роль Кессі", – сказала акторка. "Цей персонаж для мене особливо важливий, і я обожнюю свою знімальну родину з 'Ейфорії', тому з нетерпінням чекаю на початок роботи".

Свіні також поділилася, що їй хотілося б побачити, як новий сезон заглибиться у темні аспекти характеру божевільної Кессі. Акторка зазначила, що чим більш неординарною стане її героїня, тим більше їй це сподобається. Проте вона поки що не має жодної інформації про сюжет третього сезону і зізнається, що не знає, що нас чекає.

У серіалі Свіні грає разом із Зендаєю, Джейкобом Елорді, Алексою Демі, Моуд Апатоу та Гантер Шафер.

Фінал другого сезону, що вийшов у 2022 році, залишив яскравий слід у пам’яті глядачів: Кессі, розлючена через розрив з Нейтом (Елорді), влаштувала справжній хаос на сцені під час вистави, натхненної її образом, яку поставила її сестра Лексі. Цей емоційний момент завершився тим, що Меді (Демі) вдарила Кессі.

Поза межами "Ейфорії" Сідні Свіні продовжує вражати: її можна побачити в серіалі "Білий Лотос" де вона також виконала роль викривача Реаліті Віннер у стрічці Тіни Саттер "Реаліті", а також у романтичній комедії 2023 року "Люблю тебе ненавидіти" разом із Гленом Пауеллом. Хоча її наступний проєкт ще залишається інтригуючою таємницею, безперечно, Свіні продовжує бути однією з найяскравіших зірок сучасного кіно.

Джерело: Deadline