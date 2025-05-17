sonyazhytkova .17 мая, 2025 2

Lionsgate представив офіційний трейлер напруженого трилеру "Americana". Зірка "Ейфорії" та харизматичний Пол Волтер Гаузер вирушають у ризиковану подорож за втраченим індіанським артефактом. Це історія, де дикий Захід постає у новому світлі: зі зброєю, зрадами й таємницями, що не дають спокою навіть у наш час.

У центрі нового неовестерну "Americana" — рідкісний артефакт корінних американців, який опиняється на чорному ринку. Скромна офіціантка з великими мріями (Сідні Суїні) та самотній ветеран армії (Пол Волтер Гаузер) вирішують повернути цінність, але на їхньому шляху стає безжальний злочинець, який працює на ділка антикварного бізнесу.

Гонитва за реліквією перетворюється на справжнє поле бою, де зійдуться різні сили: від представника індіанської спільноти до жінки, яка тікає від свого темного минулого. Серед зіркового складу — Гелсі, Саймон Рекс, Ерік Дейн та Зан МакКларнон.

"Americana" — це не просто ще один вестерн, а сучасна історія про жадібність, надію і боротьбу за ідентичність у світі, що забув, чим пахне справедливість.

Прем'єра стрічки запланована на 22 серпня.

Джерело: Deadline