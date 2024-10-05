sonyazhytkova .5 октября, 2024 12

Відомо, що зірки часто стикаються з надокучливими фотографами, але акторка розповіла про випадок, який загрожував її приватному життю.

У новому інтерв'ю для Glamour, як частини серії "Жінки року", акторка поділилася, що папараці з'явилися біля її будинку у Флориді і намагалися укласти угоду з її родиною — за фото акторки в бікіні вони пообіцяли залишити її в спокої.

"Вони сказали: 'Якщо вона вийде в бікіні, я зроблю кілька знімків і піду'", — пригадує Свіні. Вона не уточнила, коли саме стався цей інцидент, але можливо, мова йде про події червня цього року, коли в мережі з'явилися статті з подібним змістом.

Однак найбільше Свіні обурило те, що після публікації фотографій користувачі інтернету почали звинувачувати її у тому, що вона нібито сама викликала фотографів. "Навіщо б мені це робити, коли в моєму будинку є маленькі двоюрідні брати та інші члени родини? Це мій дім, мій двір, де я маю почуватися безпечно та комфортно", — додала акторка, наголосивши, що в її розпорядженні є навіть фотографії цих людей, які ховалися в кущах і на каяках біля її будинку.

Хоча Свіні визнає, що присутність фотографів більше не викликає в неї таких сильних емоцій, її все ж лякає, наскільки легко людям стало дізнаватися її місцезнаходження. "Коли ці фото потрапляють у мережу, моя реальна безпека опиняється під загрозою. Всі знають, де я знаходжуся. Тепер до мого будинку підпливають човни, і я буквально чую, як кажуть: 'Це будинок Сідні Свіні'. Мій двір перетворився на частину туру для зіркових фанатів", — закінчила зірка "Ейфорії".

Джерело: Deadline