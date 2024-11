sonyazhytkova .14 ноября, 2024 8

В інтерв'ю для Vanity Fair зірка серіалу "Ейфорія", Сідні Свіні, відверто розповіла про лицемірство в індустрії, де за гучними заявами про підтримку жінок насправді ховається зовсім інше ставлення.

"Мене дуже розчаровує, коли жінки підривають репутацію інших жінок", – сказала Свіні. "Особливо коли успішні жінки бачать, як молодші колеги докладають зусиль для досягнення своїх мрій, і все ж таки намагаються дискредитувати їхню працю". Вона додала: "У цій індустрії всі говорять лише про те, як жінки підтримують жінок. Але цього не відбувається. Все це фальш і прикриття для того, що вони говорять за спинами".

Сідні Свіні також зазначила, що існують різні дослідження і теорії щодо цього явища. Вона вважає, що це проблема поколінь: "Існує думка, що тільки одна жінка може бути на вершині. Що одна жінка може бути тією, хто отримає все, а інші мають боротися між собою або витіснити цю одну, замість того, щоб підтримувати одна одну. Я все ще намагаюся це зрозуміти. Просто стараюся робити свою справу. То чому ж мене атакують?".

На початку року продюсерка Керол Баум різко розкритикувала Свіні, назвавши її "непривабливою" і такою, що "не вміє грати", а її фільм Anyone But You — "неможливо дивитися". Баум, яка викладає в Університеті Південної Каліфорнії, поділилася своєю думкою з класом: "Сідні Свіні? Вона некрасива, не вміє грати. Чому всі її так люблять?". Проте вона зазначила, що, якби її фільм затвердили завдяки участі Свіні, відмовитися було б складно: "Кожен хоче, щоб фільм побачив світ, і хто відмовиться від 'зеленого світла?'".

Джерело: Deadline