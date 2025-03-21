sonyazhytkova .21 марта, 2025 7

Зірка "Білого лотоса" та "Ейфорії" не лише виконає головну роль у новому фільмі "Я прикидалася зниклою дівчиною" (I Pretended to Be a Missing Girl), а й спродюсує його через свою компанію Fifty-Fifty Films.

Проєкт створюється під крилом Warner Bros. і базується на популярній короткій історії з Reddit, написаній Джо Коте.

Сценарієм займеться лауреат премії "Оскар" Ерік Рот, відомий своєю роботою над "Форрестом Гампом" і "Дюною". Сам сюжет обіцяє бути моторошним: мандрівниця вирішує видати себе за зниклу дівчину, аби обікрасти її сім’ю. Однак дуже скоро вона розуміє, що зробила жахливу помилку...

Сідні Свіні все активніше займається продюсуванням власних проєктів. Вона була виконавчою продюсеркою хіта "Хто завгодно, тільки не ти" (2023), що зібрав $220,3 млн у світовому прокаті, а також жахастика "Незаплямована" (Immaculate).



Серед її майбутніх проєктів – трилер "Домробітниця" (The Housemaid) з Амандею Сейфрід, біографічний фільм про боксерку Крісті Мартін та стрічка "Скандально!", де вона перевтілиться в ікону Голлівуду Кім Новак.

Також акторка з’явиться у драмі "Долина відлуння" (Echo Valley) від Apple TV+ разом із Джуліанною Мур, Кайлом МакЛакленом і Доналом Глісоном.

Джерело: Deadline

