sonyazhytkova .19 марта, 2024 11

Хоча супергеройська кінокартина не змогла привернути увагу глядачів у кінотеатрах, зірка серіалу "Ейфорія" розповіла про важливість бути частиною цієї продукції.

"Для мене цей фільм був будівельним каменем, саме він дозволив мені встановити зв'язок з Sony. Без участі у «Madame Web» я б не мала відносин з тими, хто приймає рішення там", - зазначила вона у інтерв'ю для журналу GQ. "Усе, що я роблю у своїй кар'єрі, я роблю не лише через творчість, але й стратегічні бізнес-рішення. Через те, що я знялася у цьому фільмі, я змогла продати «Будь-хто, крім тебе». Я змогла отримати роль у фільмі «Барбарелла»".

Хоча трейлер "Madame Web" викликав насмішки в соціальних мережах через репліку Кассі, зіграну Дакотою Джонсон, що не потрапила до кінцевої версії стрічки, акторка Сідні Свінні ігнорує цю критику.

"Це великий фільм з великою кількістю людей у складі. Я просто була найнята актрисою і рада була оживити персонажа, яким захоплені мої маленькі кузенчики. На фільмі такого масштабу я не можу контролювати результати, особливо коли я не продюсер. Ти погоджуєшся на все, що відбувається, і віддаєшся потоку", - пояснила вона.

На питання про те, чи мала Свінні відчуття, що щось не зовсім так під час зйомок фільму, вона відповіла, що робота над стрічкою такого розміру вимагає відмінних підходів, що відрізняються від її звичайної практики.

«Madame Web» відкрився у кінотеатрах зі зборами $51,5 млн по всьому світу при очікуваному бюджеті в $80 млн.

Джерело: Deadline