sonyazhytkova .17 июля, 2024 6

Вийшов трейлер до фільму "Інший чоловік" від A24, який поєднує в собі елементи чорної комедії та психологічного трилеру.

Сценаристом і режисером картини виступив Аарон Шімберг.

У центрі сюжету - Едвард, якого грає Себастіан Стен. Його персонаж – актор-початківець з нейрофіброматозом (захворюванням, при якому пухлини ростуть у нервовій системі), який проходить медичну процедуру для зміни обличчя. "Цей препарат, здається, здатен справді вилікувати вас", - каже лікар Едварду під час обстеження. "Наслідки можуть бути революційними".

У фільмі також зіграла Ренате Рейнсве, відома за стрічкою "Найгірша людина у світі", в ролі сусідки Едварда – Інгрід.

Прем'єра "Іншого чоловіка" відбулася на цьогорічному кінофестивалі Sundance, стрічка була номінована на головний приз Берлінського міжнародного кінофестивалю, де Себастіан Стен отримав нагороду за найкращу головну роль.

Фільм переважно отримав позитивні відгуки від критиків на фестивальних показах: наразі його рейтинг на Rotten Tomatoes становить 86%, а рецензії називають його "вражаючою, унікальною нью-йоркською комедійною драмою" і "захоплюючим дослідженням людяності". Однак, деякі критики відзначили "нерівний темп" кінокартини і заявили, що вона "втрачає сенс".

"Інший чоловік" побачить світ 20 вересня.

Джерело: Gamesradar