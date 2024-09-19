sonyazhytkova .19 сентября, 2024 2

Нарешті з’явилися захоплюючі новини про телевізійний серіал від HBO, що візьме за основу одну з найвідоміших та найуспішніших книжкових серій усіх часів.

Інформація про цей проєкт залишалася таємницею з моменту анонсу перезапуску всесвіту магії від Warner Bros. у квітні 2023 року. Після півтора року невизначеності ситуація прояснилася в червні, коли стало відомо, що за реалізацію серіалу візьмуться Франческа Гардінер та Марк Мілод, випускники серіалу "Succession", у ролях шоураннера і режисера відповідно.

Нещодавно офіційний сайт всесвіту Гаррі Поттера оприлюднив кастинг по всій Великій Британії та Ірландії для дітей віком 9-11 років, які будуть у квітні 2025 року, що викликало нові припущення щодо старту зйомок.

У інтерв'ю для Deadline, опублікованому через Collider, генеральний директор HBO Кейсі Блойс роз’яснив поточний статус проєкту. Хоча кастинг вказує на можливий початок 2025 року, це лише для визначення вікових категорій акторів, які стануть ключовими персонажами серіалу. "Ми ще не оголошували жодної дати", – пояснив Блойс. "Відомості про вік молодих акторів у березні не означають старту виробництва".

Отже, коли ж фанати Гаррі Поттера можуть очікувати нові епізоди? Хоча Блойс не розкриває конкретних дат через численні невизначеності, він зазначив орієнтовний часовий проміжок, на який студія розраховує. "Мова йде про кінець 2026 - початок 2027 року. Сценаристи тільки почали свою роботу, тому наразі зарано говорити про точну дату виходу", – пояснив він. Отже, залишайтеся на зв'язку, адже магічна подорож ще попереду!

Джерело: Мovieweb