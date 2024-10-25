sonyazhytkova .25 октября, 2024 3

Peacock презентувала трейлер комедійного трилера, який повернеться на екрани 21 листопада з усіма восьмома епізодами. Головні герої, Келлі Куоко та Крис Мессіна, виховують тримісячну дитину та водночас стикаються з новими злочинами, які кидають тінь на їхнє життя.

Після того, як у першому сезоні Ава (Куоко) та Натан Бартлетт (Мессіна) дізналися про вбивчу таємницю свого друга Мэтта (Том Бейтмен), відомого як Західний Різник, вони погодилися приховати його секрет в обмін на обіцянку припинити злочини та поділитися своєю історією в їхньому подкасті про справжні злочини.

У новому сезоні сестра Ави, Торі (Ліана Ліберато), оголошує про свої заручини з Мэттом, стверджуючи, що він "активно змінюється". Проте нові вбивства, пов’язані з Західним Різником, ставлять під сумнів цю заяву, і пара починає підозрювати, що майбутній брат свекор може бути причетний до нових злочинів. Мэтт, в свою чергу, категорично заперечує будь-яку відповідальність.

Ава та Натан занурюються в розслідування, проникаючи в підпільний клуб, розгадуючи загадкові коди та лізучи по стінах, аби потрапити на місце злочину. Трейлер також представляє нову героїню — Дрю, у виконанні Мелісси Фумеро, яка стає для Ави відволіканням від розслідування. Чи вдасться їм розкрити правду і врятувати свою родину від нових загроз? Напруження зростає, і гра з життям та смертю триває.

Джерело: Deadline