sonyazhytkova .24 октября, 2024 6

Вийшов перший трейлер другої частини шостого сезону серіалу "Cobra Kai", і він обіцяє гарячу боротьбу, адже Міягі-До вирушає на світову арену.

У новому короткому відео, яке ви можете переглянути вище, команда Міягі-До вирушає до Барселони для участі у Sekai Taikai — найпрестижнішому турнірі з карате в історії сучасних бойових мистецтв, за словами Деметрі. На цьому змаганні їм доведеться зіткнутися з найкращими майстрами світу, і ситуація виглядає досить напруженою. Однак, незважаючи на високі ставки, ми впевнені, що наші улюбленці зможуть подолати всі труднощі.

Офіційний опис звучить так: "На Sekai Taikai Міягі-До чекають нові випробування та старі вороги, адже вони борються за титул чемпіонів світу — чи зможуть вони залишитися єдиними, коли внутрішні суперечності знову спливуть на поверхню?". Команду представляють шість учасників: Роббі (Таннер Б'юкен), Мігель (Соломон Марідена), Хок (Джейкоб Бертранд), Деметрі (Джанні ДеЧенцо), Саманта (Мері Маузер) та Девон (Оона О'Браєн). Торі (Пейтон Ліст), яка спочатку знялася з участі, повернулася, але тепер її лояльність віддана Кріси та "Cobra Kai".

Перша частина шостого сезону вже доступна на Netflix, а друга частина вийде 15 листопада. Третя та фінальна частина запланована на прем'єру у 2025 році. Залишайтеся з нами, адже боротьба за звання чемпіонів тільки розпочинається!

Джерело: Gamesradar