sonyazhytkova .29 декабря, 2024 2

Співголова та співгенеральний директор DC Studios Джеймс Ґанн підтримав рішення перенести прем'єру продовження "Бетмена" режисера Метта Рівза на рік. Нову дату виходу стрічки призначено на жовтень 2027 року.

Відповідаючи на реакцію фанатів у соцмережі Instagram Threads, Ґанн назвав таку затримку звичайною практикою для масштабних кінофраншиз.

«Якщо чесно, п’ятирічна чи більша пауза між фільмами – це досить поширено для сиквелів", – зазначив він. "Наприклад, 7 років між першими двома частинами 'Чужого', 14 років між 'Суперсімейкою', 7 років між 'Термінаторами', 13 років між двома 'Аватарами' та 36 років між 'Топ Ганами'. І, звісно, 6 років між 'Вартовими Галактики 2' та '3'".

Нагадаємо, Warner Bros. перенесли прем’єру з 2 жовтня 2026 року на 1 жовтня 2027 року. Виробництво фільму стартує не раніше кінця літа 2025-го, що технічно дозволяло вкластися у графік осінньої прем’єри 2026-го. Проте Ґанн підтвердив, що причина затримки полягає у роботі над сценарієм.

"Так, це правда. Ми просто ще не маємо готового сценарію. Метт Рівз повністю зосереджений на створенні найкращого фільму, і важко передбачити, скільки часу займе написання сценарію. Коли сценарій буде завершений, потрібно близько двох років на підготовку, зйомки та постпродакшн", – пояснив він.

Цікаво, що Warner Bros. уже зарезервували перший вікенд жовтня 2027 року для прем’єри проєкту від DC. Попереднє місце "Бетмена" займе новий фільм Алехандро Гонсалеса Іньярріту за участі Тома Круза.

Нагадаємо, перший "Бетмен" 2022 року з Робертом Паттінсоном у головній ролі став касовим успіхом Warner Bros., заробивши $369,3 мільйона на внутрішньому ринку та $772 мільйони у світі. Фільм також надихнув на створення серіалу "Пінгвін" із Коліном Фарреллом, який увійшов до трійки найпопулярніших дебютних сезонів HBO Max.

Джерело: Deadline