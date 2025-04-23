sonyazhytkova .23 апреля, 2025 11

Про це офіційно повідомив телеканал СТБ. Вже цієї осені глядачі побачать, яким він є поза кадром — не в образі грізного козака чи харизматичного мачо, а справжнім, щирим і, можливо, вразливим.

Тарас Цимбалюк — актор, якого важко не впізнати. Він запам’ятався широкому загалу за ролями у гучних проєктах: "Спіймати Кайдаша", де його Лаврін став улюбленцем публіки, історичній драмі "Чорний ворон", а також у серіалах "Кріпосна", "Кава з кардамоном" і "Спадок". Деякі з цих робіт потрапили до каталогу Netflix, подарувавши актору ще більшу популярність за межами країни.

Тарас має за плечима дві спроби створити сім’ю. Останніми роками він був у стосунках із Світланою Готочкіною, власницею київського ресторану "Fish Fetish" і бренду одягу "GOT’S label". Їхній роман тривав близько двох років, але нещодавно пара розійшлася.

Тепер, коли серце українського плейбоя знову вільне, він готовий дати шанс новим почуттям. Але чи вдасться тому, хто звик бути об’єктом захоплення, самому закохатися по-справжньому? Цей сезон обіцяє стати історією, де головне — не перемогти, а нарешті зустріти ту, з ким не захочеться грати ролей.