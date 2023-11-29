sonyazhytkova .29 ноября, 2023 10

Цього року Lifetime вирішив порушити традиції та зробити це різдво незабутнім завдяки фільму "Різдвяний роман на Дикому Заході".

Відступ від звичайних норм не лише призначений для враження аудиторії, але й визначає історичну подію – унікальний момент у світовому кінопросторі різдвяної індустрії. Прем'єра відбудеться 9 грудня, а фільм "Різдвяний роман на Дикому Заході" стане першим у франшизі "Це прекрасний час у нашому житті" від Lifetime, який додасть трошки пікантності до своїх звичайних зйомок.

Старший віце-президент зі сценарного контенту Lifetime - Тіа Маджіні, поділилася з виданням Variety у своєму останньому інтерв'ю, що мережа відчуває ентузіазм щодо спроби чогось нового. Вона підкреслила, що додавання провокаційного епізоду у свій різдвяний фільм є викликом, оскільки Lifetime конкурує з Hallmark у створенні різдвяних стрічок, які призначені для всієї родини:

"Ми вважаємо, що існує аудиторія, яка має смак до романтики для дорослих, і ми з нетерпінням чекаємо можливості додати трошки пекучості до звичайного різдвяного цукру і прянощі. Ми полюбляємо пробувати нове, і ми в захваті від цього "першого" для нас у різдвяному кіно", - сказала вона.

За сюжетом картини "Різдвяний роман на Дикому Заході", агент з нерухомості Лексі Креншоу (Джана Крамер) повертається до рідного міста Тубак, Аризона, яке вона клялася ніколи більше не відвідувати. Повертаючись на дику прерію, вона спільно з ковбоєм Кобі Мейсоном (Адам Сенн) намагається вирішити не лише деякі фінансові проблеми, але й розбагатіти від родинних земель. Ця зустріч також змушує Лексі переосмислити своє минуле і вирішити колишні суперечки з батьком та братами, які вона залишила 10 років тому.

12 фільмів у франшизі "Це прекрасний час у нашому житті" від Lifetime вийшли в ефір 18 листопада. Серед них - різдвяна драма "Так, Шеф! Різдво", інспірована шоу FX "Медвідь", а також "Леді 80-х: Різдво дів", де зірки 1980-х знову об'єдналися для зйомок останнього різдвяного епізоду. У фільмі зіграли Лоні Андерсон, Морган Фейрчайлд, Лінда Грей, Донна Міллс і Ніколет Шерідан.

Джерело: Мovieweb