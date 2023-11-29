Цього року Lifetime вирішив порушити традиції та зробити це різдво незабутнім завдяки фільму "Різдвяний роман на Дикому Заході".
Відступ від звичайних норм не лише призначений для враження аудиторії, але й визначає історичну подію – унікальний момент у світовому кінопросторі різдвяної індустрії. Прем'єра відбудеться 9 грудня, а фільм "Різдвяний роман на Дикому Заході" стане першим у франшизі "Це прекрасний час у нашому житті" від Lifetime, який додасть трошки пікантності до своїх звичайних зйомок.
Старший віце-президент зі сценарного контенту Lifetime - Тіа Маджіні, поділилася з виданням Variety у своєму останньому інтерв'ю, що мережа відчуває ентузіазм щодо спроби чогось нового. Вона підкреслила, що додавання провокаційного епізоду у свій різдвяний фільм є викликом, оскільки Lifetime конкурує з Hallmark у створенні різдвяних стрічок, які призначені для всієї родини:
"Ми вважаємо, що існує аудиторія, яка має смак до романтики для дорослих, і ми з нетерпінням чекаємо можливості додати трошки пекучості до звичайного різдвяного цукру і прянощі. Ми полюбляємо пробувати нове, і ми в захваті від цього "першого" для нас у різдвяному кіно", - сказала вона.
За сюжетом картини "Різдвяний роман на Дикому Заході", агент з нерухомості Лексі Креншоу (Джана Крамер) повертається до рідного міста Тубак, Аризона, яке вона клялася ніколи більше не відвідувати. Повертаючись на дику прерію, вона спільно з ковбоєм Кобі Мейсоном (Адам Сенн) намагається вирішити не лише деякі фінансові проблеми, але й розбагатіти від родинних земель. Ця зустріч також змушує Лексі переосмислити своє минуле і вирішити колишні суперечки з батьком та братами, які вона залишила 10 років тому.
12 фільмів у франшизі "Це прекрасний час у нашому житті" від Lifetime вийшли в ефір 18 листопада. Серед них - різдвяна драма "Так, Шеф! Різдво", інспірована шоу FX "Медвідь", а також "Леді 80-х: Різдво дів", де зірки 1980-х знову об'єдналися для зйомок останнього різдвяного епізоду. У фільмі зіграли Лоні Андерсон, Морган Фейрчайлд, Лінда Грей, Донна Міллс і Ніколет Шерідан.
Джерело: Мovieweb