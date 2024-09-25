sonyazhytkova .25 сентября, 2024 6

У трейлері сиквелу "Wizards Beyond Waverly Place" Джастін Руссо (Генрі) стає наставником молодої чарівниці на ім’я Біллі (Яніс ЛіАнн Браун), яка може відіграти вирішальну роль у майбутньому магічного світу.

У новому відео продовження серіалу видно, як Алекс Руссо (Селена Гомес) звертається до брата Джастіна з проханням про допомогу в навчанні молодої чарівниці Біллі. Від її вмінь залежить доля магічного світу. Однак, щоб стати справжньою героїнею, Біллі спершу потрібно оволодіти магією під керівництвом досвідченого наставника. На щастя, її родина готова підтримати дівчину у цій нелегкій справі, навіть якщо на її шляху траплятимуться помилки.

Прем'єра "Wizards Beyond Waverly Place" відбудеться 29 жовтня на каналі Disney. Дві перші серії вийдуть в ефір о 20:00, а вже наступного дня всі вісім епізодів можна буде переглянути на Disney+ та Disney Channel On Demand.

Сюжет зосереджується на дорослому Джастіні Руссо, який живе звичайним життям разом із дружиною Джіадою та дітьми Романом і Майло. Але коли Алекс приводить до нього юну Біллі, Джастін змушений повернутися до світу магії, щоб навчити дівчину та водночас зберегти баланс між повсякденними обов’язками й захистом чарівницького світу.

Перший епізод, зрежисований Енді Фікманом, відкриє нову магічну еру, що була створена Тоддом Грінвальдом, автором оригінальних "Чарівників з Вейверлі Плейс". Цей серіал обіцяє не лише захоплюючі пригоди, а й глибокі сімейні цінності, які роблять історію ще більш привабливою для глядачів.

Джерело: Deadline